不少情侶會洗鴛鴦浴增加情趣，一名男網友表示，某天和女友洗澡他突然很想尿尿，沒想太多就站著解尿，他邊尿邊聽到女友在他背後乾嘔，下秒把晚餐全吐出來，他轉身關心才知道，女友聽到他的尿尿聲，感到噁心就吐了，奇葩又荒謬的理由讓他緊張情緒全失，大笑說「我再也不敢一起洗澡尿尿了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和女友一起洗澡持續2年，某次他因為喝太多水，邊洗澡邊站著解尿，站在他背後的女友突然連續乾嘔，他尿完後回頭關心，才轉頭就看到對方把晚餐吃的炒飯全吐出來。

原PO擔憂女友身體出狀況，沒想到對方吐完說了一句「我聽到你的尿尿聲，突然覺得一陣噁心，就吐出來了。」這句話讓原本緊張的原PO瞬間大笑，「這到底是什麼奇葩理由」，有了這次經驗後，他再也不敢兩人一起洗時站著尿尿了，「我就怕哪天我背上出現嘔吐物。」

貼文曝光，吸引網友留言，「你確定不是懷孕嗎？」、「如果是我也會笑死」、「洗澡的情趣瞬間消滅」。