波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽第16屆大賽冠軍、日本小提琴家前田妃奈世界巡演音樂會亞洲首站在台灣，23日晚間將在衛武營國家藝術文化中心表演廳登場。年僅20歲的前田妃奈的演奏滿溢情感，熱情屢屢感染樂團及台下觀眾，獲得「藝術家」的好評。

賽前前田妃奈僅花一個月的時間準備，靠著實力及渲染力獲得評審青睞。（袁庭堯攝）

前田妃奈於2022年波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽中，以精鍊的琴藝、真摯的穿透力、強大的感染力與魅力，感動了現場評審與觀眾，決賽演奏的維尼奧夫斯基第二號及布拉姆斯小提琴協奏曲影片，在YouTube上已超過10萬次欣賞及好評。

大賽評審團主席、法國小提琴宗師杜梅（Augustin Dumay）強調，此次大賽要尋找的，並非技巧好的小提琴樂匠，而是有音樂主張的「藝術家」。

前田妃奈時而展現熱情，時而流露優雅，獨特的音樂性讓她一舉奪得大賽金獎，還摘下4項特別獎：最佳維尼奧夫斯基隨想曲、最佳維尼奧夫斯基協奏曲、最佳奏鳴曲、最佳布拉姆斯作品。

今年2月，前田妃奈將以2場獨奏會、1場協奏曲巡迴全台三地，23日晚間於高雄衛武營國家表演廳演奏有著澎湃情感的巴赫著名《夏康舞曲》，以及情思繾綣的馬斯奈《泰伊絲冥想曲》、維尼奧夫斯基風格強烈又炫技的《浮士德幻想曲》、史特勞斯向戀人傳遞熱情的《降E大調小提琴奏鳴曲》等名曲。

鋼琴家王佩瑤受邀與前田妃奈合作此次演奏會，王佩瑤現任國立臺灣藝術大學音樂系客座教授，留美近25年，受紐約時報、舊金山時報和華盛頓時報推崇「如詩人般的獨特風格和細膩的觸鍵，加上充滿張力的詮釋，是位傑出的音樂家」活躍於卡內基音樂廳、林肯中心、華府甘乃迪音樂廳等。