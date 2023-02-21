一年一度阿里山花季即將3月10日開始，至4月10日止，公路總局表示，花季期間例假日及連假上午6至11點交通管制，管制日共計12日。

為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【7329高鐵嘉義站─阿里山】、【7322台鐵嘉義站─阿里山】、【1835台北轉運站─阿里山】、及【6739日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

阿里山山櫻花。(林務局提供)

另外，搭乘遊覽車團體旅遊者，例假日及連假上午6至11點須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，由於僅開放購票人員下車購票，建議先行統計團客票種、備妥相關證明文件，以加速購票；遊客也可至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區休憩。

自行開車者，例假日及連假上午6至11點於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區有小客車管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止小型車通行。民眾須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運的車票將於3月1日（星期三）零時起開放預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統預約。