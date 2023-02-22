和逸飯店台南西門館詢問度最高的DIY手作「Cozzi-for-fun」住房專案，每晚最低4700元起。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店台南西門館假日限定的探險活寶充氣城堡將在228連假登場。(國泰飯店觀光事業提供)

趣淘漫旅台東以熱氣球主題飯店為特色，推出「拿發票來趣淘 住房享優惠」專案，最高現省500元。(趣淘漫旅台東提供)

趣淘漫旅台東鄰近台東火車站，交通便利，客房明亮寬敞。(趣淘漫旅台東提供)

228連假即將到來，室內口罩解禁，國旅商機逐漸復甦。以親子卡通旅宿聞名的和逸飯店台南西門館，推出多項活動吸引家庭客群，其中最特別的就是「FOCA福爾摩沙馬戲團」在2月25日快閃演出，國際級的表演令人期待。趣淘漫旅台東則推出「拿發票來趣淘 住房享優惠」專案，出示集團連鎖飯店的住宿發票，可折抵住宿費，最高現省500元。

全台首創的「FOCASA馬戲藝術節」22日在台南登場，結合街頭藝術及新奇的馬戲體驗，媲美國外的藝術盛事，令人期待。和逸飯店台南西門館特邀高人氣「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在2月25日快閃演出。馬戲團將帶來適合親子闔家觀賞的馬戲小品「潘朵拉的盒子」，有吸睛的高蹺人、小丑與精彩的馬戲特技，國際級的演出水準，表演者與觀眾近距離互動，視覺及聽覺雙滿足，也讓更多大小朋友有機會認識馬戲藝術。

業者近年積極推動親子活動，今年首度運用馬戲團元素打造「COZZI Circus Show親子馬戲團」，特別安排在2月25日、26日推出兩場不同的馬戲主題活動，分別以科學結合馬戲團表演以及劇場情境故事融合馬戲元素，和逸員工化身為馬戲小丑，與小朋友透過闖關互動增添趣味。報名此活動可暢玩占地500坪的戶外遊樂設施「奇趣操場」，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池等，還有假日限定的探險活寶充氣城堡，豐富的半日玩樂活動，讓親子間留下美好回憶。

此外，飯店還規劃豐富的親子主題遊程，其中詢問度最高的DIY手作「Cozzi for fun」住房專案，每晚最低4700元起。大人們享受愜意假期，小朋友盡情玩樂，除了體驗卡通聯名旅宿外，還能感受馬戲的精彩趣味。

拿發票享折扣 最高現抵500元

台東步調慢活，風景宜人，是不少民眾出遊的口袋名單。瞄準春遊商機，即日起到3月31日止，以熱氣球主題飯店為特色的趣淘漫旅台東，推出「拿發票來趣淘 住房享優惠」專案。出示2022年至2023年1月份期間，凱撒飯店連鎖旗下9間姊妹飯店的住宿發票，可享趣淘漫旅台東官網訂房專案折扣。姊妹飯店包括台北凱撒、台北凱達、板橋凱撒、墾丁凱撒、內湖凱旋、阿樹國際旅店及趣淘漫旅三館(台北、台南及台東)，雙人房折抵200元、三人房折抵300元、四人房折抵400元，使用官網訂房再折100元，最高現抵500元，專案適用平日，需出示紙本發票或電子發票登記。