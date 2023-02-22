國民黨內掀起「世代交替」浪潮，國民黨台北市議員接連表態挑戰現任立委。前民進黨立委郭正亮預測，8位國民黨議員挑戰立委，最多3個人上去。

郭正亮今(22日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中預測認為，8個國民黨議員要挑戰立委，真正上得去的最多2個。主持人李珮瑄接著表示，那是台北市，新北也有，最多3個，不會超過。郭正亮對此贊同表示，最多3個。

郭正亮接著分析說，港湖區如果不是台北市議員李彥秀出馬，可能沒有人選得贏立委高嘉瑜。另外，國民黨台北市議員徐巧芯跟立委費鴻泰，若對上民進黨台北市議員許淑華，費鴻泰上次只贏許淑華6千多票，上次還有一個代表民眾黨出戰的蔡宜芳拿1萬多票。小雞造勢能力特強，所以他比較看好小雞，因此他預測，台北市的部分，李彥秀、徐巧芯這兩人會上去。

郭正亮認為，民調誰能贏文山、中正區立委賴士葆，台北市議員徐弘庭要贏難度很高。其他的人怎麼可能贏得了現任立委，因此，台北市最多2個會上去。