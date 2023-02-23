蛋價飆漲又買不到引爆民怨，PTT「創世神」杜奕瑾昨天表示，發現有208個PTT帳號出現協同行為，也就是發動網路攻擊，還觀察到他們會在周六到周三火力全開，周四、五休息，在網軍的推波助瀾下，到哪都能看到缺蛋新聞，當然會有人囤貨。

杜奕瑾22日在臉書發文，表示最近台灣缺蛋議題，彷彿多重平行宇宙，有人說缺蛋、有人喊不缺，追查發現，抓到208個PTT帳號發動網路攻擊，還觀察到他們會在周六到周三火力全開，周四、五休息的現象，在網軍的渲染下，到哪裡都看得到缺蛋消息，當然會有人囤貨，「我還買得到蛋也真厲害。」

文PO出後，網友紛紛在底下留言：「iPhone漲價都看不到有人在叫」、「故意散播缺蛋，會讓人恐慌多買蛋來囤積，其心可議」、「真的很明顯有公關公司在炒作」。不過也有人不認同「問過蛋農朋友，每年這時節，因天氣變換不穩定雞隻容易生病，都會有蛋量不足問題，但今年比往年嚴重。」

而消息傳回PTT後，讓大批網友笑了，「 缺水的也是網軍，少子化也是網軍」、「我跟我媽也說缺蛋，原來我家也是網軍」、「吉仲也說缺蛋，網軍+1」、「去跟農委會講啊，最大承認缺蛋的機構耶」。

事實上，農委會主委陳吉仲21日已經為缺蛋公開道歉，指出價格上漲是受飼料成本漲價影響，產量減少則與氣候條件改變、禽流感肆虐有關，特別是H5N1新病毒，加上目前氣溫偏低，雞蛋日產量11萬3千箱，距離需求的12萬箱有一點差距，但農委會會做好雞蛋調度，滿足全國消費者需求。