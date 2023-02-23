去年不管是疫情、晶片短缺、通貨膨漲及運費高漲都對汽車業帶來嚴峻的挑戰，Honda Taiwan董事長高岡篤史表示，即便如此，Honda Taiwan仍然以2萬7251台銷售實績，達到市占率6.3%，在台累積銷量已超過50萬台，並勇奪2022年度品牌銷售量第3名佳績。

對於今年汽車市場前景，高岡篤史做出43萬台市場預估，並預告第11代Honda Civic e:HEV將以進口身份重返台灣市場，首波配額僅300台，預定5月正式發表上市。據知第一線銷售已接單完畢，今年500台的年度配額也所剩不多，同時下半年還會有一款重量級新車上市，外界推測就是大改款的Honda CR-V。

二輪事業部分，去年中大型二輪市場亦處於產能受限影響， Honda Motorcycle仍導入如新世代跑旅NT1100、Neo Sports Cafe風格CB300R、城市冒險玩家ADV350等人氣車款，獲得市場好評，創下近6000台、市占率21%的銷售實績，累積銷量超過3萬6000台。高岡篤史也公布今年四輪事業銷售目標2萬8000台、二輪事業銷售1萬台的挑戰目標。