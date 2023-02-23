大學學測成績公布，彰化女中成績亮眼，15級分共有79人次，都可望上心中理想大學，其中王楷婷和王楷茵是雙胞胎姊妹花，祖母和母親也都是彰女校友，姊妹形影不離，歷經了學測，王楷茵立志當中醫師，王楷婷希望讀電機系，以後就要分道揚鑣了，要往不同的道路上奮鬥。

大學學測成績公布，彰化女中成績亮眼。（彰化女中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰女學測金榜出現雙胞胎姊妹花，王楷婷、王楷茵畢業於溪湖國中，祖母及母親也是彰女校友，姊妹從小到大都住同一個房間，每天都超過12點才睡，而且都是校排1％。楷茵考出4科58級分、楷婷考出4科55級分的佳績。

王楷茵表示，從小過敏，希望透過學習中醫，改善體質。楷茵國文及自然都是滿級分，她認為自然的題目敘述冗長，幸虧閱讀能力強，才能迅速讀懂題目並解題。

王楷婷的第一志願則是電機系，她表示，因為參加學校機器人社團及思源科技大賽，受到啟發和鼓舞，對於電機領域特別有興趣。

彰女顏翊芩是竹塘國中畢業，參加許多數學大賽都得獎。她表示，今年數Ａ比去年簡單，但有些題目，乍看不知如何解題，深思之後運用所學才答得出來。未來希望就讀藥學系，造福鄉里。導師蘇怡儀也是該班數學老師，特別讚美顏翊芩用心思考，數學才拿下好成績。

彰化女中校長陳香妘表示，除了安排學生場次選填志願說明，輔導室歷年來已建立錄取大學校友備審資料庫，提供學生參考；校方也依往例會邀請相關專家學者，依據類群進行學生模擬面試，並著面試服裝，以精進面試表現。對於選擇醫學、中醫、牙醫的同學，學測成績公布前，就已經安排醫師及相關專家學者進行特訓。

彰化女中今年學測成績單科15級分79人次，彰化女中家長會由梁善喆會長代表，頒發各科滿級分獎金。（彰化女中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化女中今年學測成績單科15級分79人次，彰化女中家長會會長梁善喆代表頒發各科滿級分獎金。後續學校也會規畫輔導講座，提供更多資訊，協助每位學生進入理想學系就讀。