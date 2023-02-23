「零負評女神」林依晨前年10月生下女兒，晉升幸福人母，不忘照顧廣大的支持者，預計在出道21周年時舉辦粉絲同樂會，昨（22日）她提前公布dress code是睡衣趴，並放上睡衣穿搭照當範本，全素顏的真面目被網友盛讚。

林依晨為了慶祝出道21周年，即將在本月26日舉辦粉絲同樂會，昨（22日）她搶先在IG公布當天的dress code是睡衣趴，「期待大家用心打扮！愈吸睛或愈有創意的愈有機會得到特別獎項唷！真的不好意思穿睡衣來也沒關係啦！只是就得眼巴巴地看著別人拿獎囉！！」最後調皮地說：「要不然...建議你們帶個保鮮盒在身上好了，或許會有意想不到的驚喜。」

林依晨同時放上示範照，畫面中她身穿白底蘑菇圖案的睡衣，戴著蝴蝶結髮帶，大方地露出素顏，還對著鏡頭俏皮嘟嘴，只見她的皮膚光滑剔透，幾乎找不到瑕疵，網友看了不禁留言誇獎：「皮膚也太好了」、「怎麼會狀態那麼好！！40歲這樣合理嗎」、「素顏也太美了！！」、「依舊那麼少女」。

林依晨去年10月歡慶40歲生日時，就有放上素顏近拍照，絕佳的膚質和氣色驚艷眾人。林依晨當時寫下40歲的感想：「這條分界線並不明顯啊，好像跟以前差不多，不還是得努力工作、認真照顧家庭、珍惜還有在聯絡的親人好友們，然後用力對自己好～看是保養好自己、保持運動習慣，隔三差五地任性一下......之類的。」