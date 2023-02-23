演員湯志偉自前年開始飼養雞隻，目前1隻公、12隻母，總共13隻雞，他今（23日）受訪表示現在家中的雞隻算是第3代，每日都會產下8到10顆的蛋量，他說因為是自己要吃，所以特別重視飼料、環境，「我的蛋跟別人不一樣，蛋殼比較硬，顏色也很豐富，有粉紅、綠、淺灰，餵牠們的除了4種飼料，還會餵菜葉米飯，之前還有餵冬蟲夏草，現在換成餵牠們吃黨參，所以我們家的蛋黃比較Q，還會有點香味」。

他說最近蛋荒，身邊朋友也開始詢問他是否願意販售，他為難地表示，因為家中產量不比專業養雞場，真的沒辦法販售，「我都跟他們說抱歉，因為產量有限，而且大家都是朋友，我賣他們也很怪」，他也提到有時跟朋友聚餐，都會特別準備雞蛋，是很受歡迎的伴手禮。

湯志偉透露這是他第一次養雞，他除了親自搭建雞舍，還設計母雞的下蛋區，「我買了工地圍籬搭造，用鐵籠、木箱隔間，上面還會放粗糠，整體環境很舒適，有個隔間是專門讓母雞下蛋用的，剛好容得下1、2隻雞，1隻在生的時候，其他母雞就會在旁邊啼叫催促，等不及的話就會擠進去一起生」。他鼓勵大家可以在家養雞、生蛋，並表示如果有興趣的話，他很樂意跟大家分享養雞經驗。

湯志偉回憶童年時，阿嬤會用新鮮雞蛋、豬油、醬油拌飯，美妙的滋味讓他至今都留以忘懷，可惜現在自己養雞，有了新鮮的雞蛋，卻找不到符合記憶中的醬油和米飯，「那時的醬油應該是最傳統的古法釀造，米飯也跟現在煮法不同，是使用柴燒的，跟現在電鍋煮出來的味道也不一樣」。

此外，湯志偉今年參與新戲《惡靈世界》，他透露他在劇中扮演神父，是名資深的驅魔師，「這是很有趣的題材，故事的宇宙設定也很有趣，我們這部戲的每個人都很盡心盡力，真的很開心也很榮幸能夠參與演出，最重要的還要感謝世新大學的幫助，這次是很特別的合作。」