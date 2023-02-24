第一屆2023台南車展於2/24-27在大台南會展中心展出，台南市政府盡心促進汽車、重機二輪、汽機車零配件產業發展，特邀請6點超跑團共襄盛舉，開幕24日當天早上於展覽館館前廣場將同時展出12部超跑，分別為麥拉倫McLaren（650S spider、600LT）、林寶堅尼Lamborghini（Huracan STO、Huracan Performante、Vorsteiner Novara Huracan、Huracan 580-2 Coupe）、法拉利Ferrari（488 GTB、F12 Berlinetta、488 spider）、保時捷Porsche（GT2RS(991.2)、911 GT3(992)）。

6點超跑團隊長鄧皓凱表示，該團成立於2019年成立，取名6點，乃以晨跑的概念命名，成員6點集合出發，既不影響交通亦不擾民，顛覆ㄧ般超跑炫富印象，行事始終低調，目前成員計81位，欲加入該團，必須經幹部討論其人格及車種，同意後方可加入。

該超跑團也是一支公益團隊，經常深入六龜、茂林及屏東偏鄉育幼院等地，捐款捐物質善盡一己之力，也常提供偏鄉學童試乘昂貴超跑，讓他們開心不已，並鼓勵其認真向上，真正落實了分享讓生命更豐富。

鄧皓凱並指出，6點晨跑團每個星期日早上6點都會有晨跑聚會，一起聊天吃早餐，每個月也都會辦一次親子活動全家出遊，並舉辦當月壽星慶祝活動，此外二個月會辦ㄧ次二天ㄧ夜旅遊，行跡遍及台灣各地。在事業、家庭、朋友、與社會回饋，成功地取得了一個平衡點，期盼帶動社會正面善良風氣。