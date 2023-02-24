「平民天后」徐懷鈺將於4月14日首次進軍Zepp New Taipei舉辦演唱會，出道至今發行〈妙妙妙〉、〈向前衝〉、〈怪獸〉及〈我是女生〉等無數爆紅單曲的徐懷鈺，也將在演唱會上帶給大家滿滿的回憶殺。徐懷鈺表示，屆時將會給歌迷朋友最零距離的接觸，讓演唱會現場像一間大型KTV。

演唱會的主題為「我們的故事」，談到演唱會企劃，徐懷鈺指出，每個人都有屬於自己的故事，想用我的歌，讓大家想起那段，曾經屬於我們的歌曲，想起那段曾經屬於我們的故事。誓言要讓歌迷們透過自己的歌曲，彷彿回到過去那段青春回憶裡。先前已經透露為了最好的狀態呈現給歌迷們，徐懷鈺除了練團、練舞，更抓住平時剩餘時間去健身房上教練課，讓身材維持最緊實狀態，也透過運動來抒發壓力，讓身心靈都健康。

演唱會主視覺也別於之前風格，徐懷鈺大方露出「香肩美背」完全誠意十足，她開玩笑表示如果演唱會門票順利秒殺，就露多一點，讓不少歌迷相當期待。「2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會」門票3月3日中午開賣，購票洽寬宏售票系統、萊爾富、OK便利商店。