台灣近期先是缺蛋，蛋價也跟著進一步上漲，接著南部大型水庫如曾文水庫、南化水庫也出現缺水的情況，工商協進會理事長吳東亮日前更表示，要蔡政府適時運用核電。國民黨立委李貴敏24日痛批，現在的中央政府根本是「4無6缺」，除了政黨輪替別無他法！

李貴敏怒批，民進黨政府實在很奇怪，不管缺蛋還是產業發展，所有東西都是只知道問題，卻不去解決，總用擦脂抹粉的方式，試圖誤導民眾，企圖矇混過關。事實上，不僅在野黨早就提出諸多質疑，連美僑商會、日僑商會，都陸續點出台灣面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才、缺投資的「六缺」問題，名副其實就是個「六缺內閣」，再碰上無知、無感、無為、無能的「四無政府」。

她認為，綠營現在動不動就推諉卸責，拖累臺灣。台灣缺水、缺電是今天才缺的嗎？根本都是長期的問題！外商早就不斷提醒，每一年的報告都點出缺點跟問題，民進黨政府要麼就當看不見，要麼就什麼事都不做！「在野黨一講就當是在找麻煩，這合理嗎？」

李貴敏最後強調，民進黨到底還希不希望爭取外資？希望外資擴大在台投資？那又為何甚麼都不改、都不做呢？「看來除了政黨輪替、下架民進黨，已然別無他法！」