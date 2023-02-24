台灣爆發缺蛋危機，據農委會資料顯示，每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動。另南部大型水庫如曾文水庫、南化水庫也出現缺水危機，而工商協進會理事長吳東亮日前也反應，非常擔心能源缺口，盼政府適時運用核電。對此，民進黨台北市議員王世堅23日在節目《57爆新聞》指出，農委會主委陳吉仲就是民進黨執政破口。

對於近日的缺蛋危機，王世堅直言，抱怨民眾是有，但多數是講蛋價確實有上漲。不過他也怒批，這個事情延宕兩年，政府部門尤其是陳吉仲要負最大責任，「他應該多做少說，做了達到效果，民眾自然看得到，現在民間認為陳吉仲跳票跟跳舞一樣，政府威望急失」。

王世堅怒批，陳吉仲確實已經成為民進黨執政的破口，且一直抓不到重點，像缺蛋的問題，陳找行政院副院長鄭文燦去巡查，結果政府有意無意在暗示，會有大量媒體來拍，這不是要店家想辦法讓蛋上架？可這方法卻反而在漏自己的氣，因為那些蛋上架之後，一個小時之內被搶光，民眾下了班去找都沒有，不是作秀嗎？

他強調，民眾需要政府能預見到問題、要解決問題，沒有在把蛋荒問題解決之前，不要亂開支票。至於碰到缺水、缺電的問題，王世堅也指出，政府當前的方法就是「挖東牆補西牆」，呼籲各部會首長，應盡早做好對口，才不會搞到像是熱鍋上的螞蟻。