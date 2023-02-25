一名男子阿強（化名）在2021年1月某日傍晚，至女性友人小美（化名）租屋處吃晚餐、喝酒，待小美服用藥物昏睡後，阿強竟脫掉小美外、內褲，對其指侵得逞，事後又在筆記本寫下「對不起，因太喜歡你才這樣，我的錯」便離去，小美清醒後發覺自己內褲反穿且下體刺痛，驚覺遭侵犯，立即到醫院驗傷並報警提告；法官勘驗相關證據，依犯乘機性交罪，判處阿強有期徒刑3年6月。

據判決書指出，小美指稱，案發當日下午阿強傳LINE稱要到她的住處談事情，她請阿強順路幫忙買啤酒，對方抵達後便把酒錢給他，2人就在客廳沙發飲酒聊天，後來2人無話可聊，小美便請他離開回家，但阿強卻繼續聊天，「因為我要讓他覺得我想休息了，所以我當他的面吃了2顆安眠藥還有其他抗憂鬱的藥」，事後藥效發作，自己便不省人事倒在沙發上。

隔日早上10時許，小美醒來後發現自己躺在床上，發覺自己內褲反穿且下體刺痛，又見阿強在放置於其住處桌上之筆記本內書寫「對不起，因太喜歡你才這樣，我的錯」等文字，便打電話向對方詢問，而阿強竟對她示愛「我真的很喜歡妳」。

法庭審理時，阿強否認犯行，辯稱「我沒有看見她服用安眠藥及抗憂鬱等藥物，我不知道她為何突然迷迷糊糊在沙發上」、「我只有用手摸到她的外陰部」。

法官依據小美清醒後感受之下體疼痛異樣，互核醫院驗出其外陰部有紅腫破皮傷勢，及刑事警察局鑑定出阿強DNA結果，認為阿強侵犯行為符合刑法性交之定義。

法官審酌阿強為滿足自己之性慾，見小美於服用藥物後意識不清，處於不能抗拒之際，竟擅自對其為乘機性交犯行，侵害小美性自主決定權與人格尊嚴程度甚重，性別觀念偏差，且犯後猶否認犯行，所為實不足取；法官依犯乘機性交罪，判處阿強有期徒刑3年6月。

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