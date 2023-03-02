許多人愛愛時可能會出現各種疑難雜症，其中最根本的方法就是就醫。一位20歲男大生表示，最近和愛愛完後，女友覺得他下面有臭味，兩人搜尋各種資料後分析可能是包皮過長，於是決定去就醫掛號，沒想到醫師一看卻說，「你這個只是太髒而已喔，不是包皮太長」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，前陣子他和女友愛愛完後收到訊息，原來是女友覺得他下面有明顯的臭味，他卻覺得是GG本來就有的臭香臭香味，兩人在網路上爬完相關文章後，分析可能是包皮過長，於是決定到台北醫學大學附設醫院的泌尿科掛號給醫師診斷。

原PO說明，沒想到他脫下褲子給醫師看了一下後，醫師竟說，「你這個只是太髒而已喔，不是包皮太長」，還現場衛生教育教他要把包皮翻開來清洗，一旁的女友全場憋笑，他則是感到羞恥又尷尬，「奉勸各位男孩們GG都要洗乾淨！不要像我一樣超級丟臉！」

對此，許多網友紛紛回應，「醫生一定是想說，這個診看起來還真輕鬆」、「臭香臭香笑死，就跟剪完指甲的指甲味一樣，只有自己懂那個味」、「初戀教會我的那件事，GG要翻開包皮洗」。