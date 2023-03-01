ESPN Sources: LeBron James’s right foot is expected to be reassessed in two weeks to see how much progress he’s made, but timeline on return expected to extend beyond that checkpoint. Where Lakers reside in standings by then could impact how soon it makes sense for him to return. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2023

西區第12位的湖人正努力提升例行賽排名，卻碰上了最不願意見到的事情，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）因為右腳出現嚴重傷勢，將在2周內重新評估，預計復出時間會晚於該時間點。

27日對陣獨行俠的比賽，詹姆斯在第3節一次上籃後倒地，面露痛苦不斷摸著右腳踝，隨後詹姆斯又像沒事一般站了起來，當下也沒有立即退場接受治療，雖然湖人最後完成了驚人27分大逆轉，不過詹姆斯的傷勢比外界想像的更加嚴重，替球隊在前進季後賽的道路蒙上陰影。

胡人過去幾場戰勝勇士、獨行俠等季後賽強隊，拿下一波3連勝，新陣容也越來越有默契，逐漸產生了化學效應，但卻在為季後賽衝刺的情況下，傳出頭號得分手缺席的消息，湖人目前以29勝32負名列西區第12位，但距離排名第6的獨行俠也只剩2.5場勝差，仍有機會直接拿下季後賽門票。

日前不慎扭傷的「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball），被檢查出右腳踝骨折情況，《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）表示鮑爾將不會參與本賽季剩下比賽。過去鮑爾傷勢多半是出現在左腳踝，與這次受傷的部位並不相同，好在黃蜂本季戰績低落，可讓鮑爾專心處理傷勢。