西區第12位的湖人正努力提升例行賽排名，卻碰上了最不願意見到的事情，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）因為右腳出現嚴重傷勢，將在2周內重新評估，預計復出時間會晚於該時間點。
27日對陣獨行俠的比賽，詹姆斯在第3節一次上籃後倒地，面露痛苦不斷摸著右腳踝，隨後詹姆斯又像沒事一般站了起來，當下也沒有立即退場接受治療，雖然湖人最後完成了驚人27分大逆轉，不過詹姆斯的傷勢比外界想像的更加嚴重，替球隊在前進季後賽的道路蒙上陰影。
胡人過去幾場戰勝勇士、獨行俠等季後賽強隊，拿下一波3連勝，新陣容也越來越有默契，逐漸產生了化學效應，但卻在為季後賽衝刺的情況下，傳出頭號得分手缺席的消息，湖人目前以29勝32負名列西區第12位，但距離排名第6的獨行俠也只剩2.5場勝差，仍有機會直接拿下季後賽門票。
日前不慎扭傷的「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball），被檢查出右腳踝骨折情況，《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）表示鮑爾將不會參與本賽季剩下比賽。過去鮑爾傷勢多半是出現在左腳踝，與這次受傷的部位並不相同，好在黃蜂本季戰績低落，可讓鮑爾專心處理傷勢。
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