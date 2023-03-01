苗可麗、伊正飾演夫妻。（華視提供）

楊銘微劇中對黃姵嘉告白。（華視提供）

《再見之後》中的方語昕未婚懷孕，媽媽苗可麗抓狂大罵。（華視提供）

黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威、苗可麗等人主演的華視、公視台語台奇幻愛情劇《再見之後》，即將迎來大結局；楊子儀說「許智然」這角色，讓他差點陷入演藝瓶頸！他打趣形容：「就像是運動選手，突然得了投球失憶症。」

楊子儀這次一人分飾兩角，特殊的角色設定讓他大卡關，甚至好幾次覺得自己不會表演了，深陷劇中情緒的他，格外心疼許智然：「他有太多遺憾與疑惑沒解開，他成就了凱威，卻找不到自己。」低潮而徬徨的楊子儀，是靠觀眾的暖心舉動讓他重拾信心：「前陣子看到許多網友留言表示，許智然的無私，不求回報的愛與付出，讓他們體會到愛的純粹。」他表示看到網友反饋，才放心自己有把這角色詮釋到位，也很感謝觀眾們點出了許智然的無奈，讓他不孤單。

劇中演員被問是否也曾面臨主角一樣的人生選擇題，苗可麗表示：「我曾為了感情放棄演藝事業！直到後來分手，才真正開始北

上拍戲，就一路拍到現在。」米可白則說：「19歲那年，為了想讓家人過更好的生活，只好犧牲與家人相處的時光，獨自搬到台北打拼。」

黃姵嘉飾演的曾楚薇劇中工作上遇到瓶頸，讓她對自己熱愛的記者工作，再也沒有熱情。面對低潮期，苗可麗也分享人生經驗：「我15歲出道，一直不順利，甚至有打退堂鼓的念頭！覺得自己不適合演藝圈，還一度去基金會上班，直到十幾年後才有參與戲劇演出，慢慢開始找到自己的方向。」她也表示有時應感謝「低潮」，因為在碰撞過程中成長，反而更堅定自己追求理想的熱愛。

最新劇情妹妹曾楚蕾(方語昕飾)未婚懷孕和父母攤牌，鬧出家庭革命，媽媽(苗可麗飾)氣到抓狂大罵；但現實生活中，苗可麗也曾有類似過往：「當初瞞著家人，決定一旦懷孕就結婚，後來真的懷孕了，但現在想想，這實在不是很好的安排。」她坦言如果當初先結婚再懷孕，應該會更有被祝福的感覺；劇中「未婚媽媽」方語昕則笑說：「基本上我不太可能未婚懷孕啦！因為家裡兩位姊姊都生了孩子，覺得照顧小朋友非常不容易，不能沒想清楚就貿然生小孩。」