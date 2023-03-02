國防部日前突然預告《全民防衛動員法》修正草案，遭爆內容有16歲以上學生造冊等，儘管國防部多次澄清並無學生上戰場一事，仍引熱議。國民黨立委鄭麗文也酸，「《全民防衛動員法》這又是去總統府蹲了很多次修出來的嗎？」

鄭麗文昨（1）日在臉書表示，國防部於2月21日預告《全民防衛動員法》修正草案，稱若有意見者，請於公告刊登後的14天內表達，但扣掉228連續假日及周休，實際上國防部只給8天時間表達意見，僅比最低要求的7天多一天而已，「攸關人民權利的問題卻給如此短的時間來表達民意？」

「國防部又為什麼選擇在這個時間點預告呢？更別提，修正草案中也藏有許多令人百思不得其解之處！」鄭麗文指出，草案中可分為「動員準備階段」及「動員實施階段」，後者很好理解，就是當發生或即將發生戰事或緊急危難時，總統得依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期，但前者卻無詳細定義，是否可解釋成非實施階段均屬於準備階段，「若按照這樣的情況，只要是平常，像此時此刻，政府也可以要求新聞媒體、網路平台和資通產業提供所有必要資料，這樣的新草案難怪會被大家批評就是數位中介法2.0！」

鄭麗文提到，蔡政府日前強力推行的數位中介法，在民眾一片撻伐聲浪中告吹，但仍賊心不死，疑似想藉全民防衛動員法來借屍還魂；她更以日前義務役拍板延長至1年時，總統蔡英文與國防部副部長柏鴻輝等人在官邸蹲著開會的情況酸，「《全民防衛動員法》這又是去總統府蹲了很多次修出來的嗎？」