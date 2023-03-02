韓國財政部也坦言，若想看到出口可以快速復甦的可能性不大，但會盡全力避免出口出現不增反減的現象。同時，也會想辦法吸引更多外國旅客到韓國來觀光。

以2023年前兩個月來看，入境韓國的遊客人數已經來到2020年初，新冠病毒剛開始擴散的4成左右。藉著建置大量數位化平台，韓國政府也期待最晚在2027年之前，就可實現每年有3000萬國際旅客來韓國遊玩的目標。

在最新元月經濟數據中，韓國工業生產月增0.5%，去年12月則是持平。其中，礦產業、製造業、天然氣以及電力相關行業成長2.9%較大，電信設備產量更是大增兩倍，汽車也成長9.6%左右。不過，晶片卻因需求不佳反而減少5.7%。

至於韓國元月的零售銷售，已連續3個月都是下滑的。像是受到天氣較暖和影響，冬季服裝就賣得不好，出現月減的情況。韓國政府指出，在民眾從事戶外活動愈來愈多之下，服務業未來的業績還是可以期待的。