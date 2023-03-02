不少人到日本奈良都會體驗餵鹿餅，一名女大生表示，她到奈良公園買鹿餅後，外包裝卻怎樣也拆不開，但鹿群看到她手上的鹿餅慢慢開始聚集，沒想到其中一隻鹿遲遲吃不到鹿餅，竟直接朝她的左大腿咬下，造成她大片瘀血、腫大，宛如茄子般，她回台看醫生，醫師和護士全笑翻，貼文曝光釣出一票「受害者」，紛紛直呼「奈良鹿真的兇」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，2月底和朋友到日本旅行，其中一個行程是到奈良公園體驗餵鹿餅，她買了鹿餅後開始被鹿包圍、咬衣服、輕撞，但她一直拆不開鹿餅的外包裝，這時她感覺左大腿被鹿咬了一口。

原PO表示，咬下去瞬間沒有痛感，但後來竟痛到她直接在路邊大哭，被咬的腿部開始出現大片瘀青，回台灣後仍沒有消腫，瘀青還持續擴大，她只好去看醫生，一進診間她跟醫師說自己在日本被鹿咬，醫師愣了3秒，接著把手放到頭上問，「是動物這個鹿嗎？」她點頭後後醫師仰頭大笑。

原PO把被咬的過程完整陳述給醫師和護士，醫護都笑到不能自己，醫師確認她沒有感染後，開藥膏和口服藥給她。她有感地說，「鹿真的很兇，萬一鹿餅包裝拆不開，建議整疊丟出去，因為包裝紙是可以食用的，不要像我一樣被咬。」

原PO的經歷曝光，網友也認證奈良鹿真的很兇，「我之前也被咬我的肚子，餅乾直接丟出去，回飯店肚子一團瘀血」、「我老公還被鹿咬到小兄弟」、「日本的鹿真的很恐怖」、「千萬別讓小朋友拿鹿餅，鹿會衝過來搶，非常危險」、「我也被奈良的鹿咬過，也瘀青了」。