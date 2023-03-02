一名網友發現某商店的籃子外有紙條寫著「X貨＄50/件」，笑說「只是想買個特價品而已」，原來疑似是該網友拍攝角度問題，把「賠錢貨」拍成「X貨」，其他網友笑說「左邊還故意凸起，你故意擺的喔」、「買了就等於是自我認證了」，也有人說「賠錢貨其實也很不好聽」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處商店外擺放一籃衣物，籃子外頭貼著紙張，但疑似因為角度問題，原PO拍攝的紙張竟是寫著「X貨＄50/件」，無奈笑說「只是想買個特價品而已」，照片引來網友們討論，不少人都認為原文應該是「賠錢貨」或是「賺錢貨」。

網友在某商店的籃子外發現寫著「X貨＄50/件」，笑說「只是想買個特價品而已」，原來疑似是該網友拍攝角度問題，把「賠錢貨」拍成「X貨」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友紛紛留言「斷章取義的極致」、「後勁好強的一張照片」、「賠錢貨，也沒有比較好」、「賠錢貨也很不好聽的說」、「本以為店家是個狠人，想不到你更厲害」、「左邊還故意凸起，你故意擺的喔」、「拍攝者不買嗎」、「買了就等於是自我認證了」、「這貨真那麼慘嗎」、「啊，這個我看過，你身上穿的是X貨」、「賠錢貨，意思差不多，意義差很多」、「這麼兇」。

也有網友分享另一個有趣經驗，他日前到超商去領網購的包裹，對店員稱要取件，對方問他你「小ㄐㄧㄢˋ貨」嗎？，他當場暴怒質問對方是什麼態度，稱要投訴對方，最後才知道對方是問「小件貨」。