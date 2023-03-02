本週五(3/3)美國職籃NBA即將上演費城76人大戰達拉斯獨行俠的精彩組合，76人是目前聯盟東區排名第3的強隊勝率超過六成五，獨行俠由人氣球星唐西奇(Luka Dincic)領軍，最近網羅入選8屆明星賽的厄文(Kyrie Irving)戰力大幅提升，週五之戰雙方會擦出甚麼樣的火花，喜歡運彩的朋友們又有甚麼樣的投注好標的呢？

76人善於罰球且出手命中率高，他們場均罰球可以貢獻20.8分聯盟最多，罰球命中率83%也是聯盟最高，獨行俠球風與76人迥異，獨行俠進攻以三分球為主，每100次出手有48.7次是在三分線外，三分出手占比聯盟第1，相對之下獨行俠在油漆區出手占比僅37.6%聯盟倒數第2。在籃板方面76人和獨行俠五十步笑百步，場均40.6顆以及38.8顆的表現分別是全聯盟倒數第3以及最後1名，誰也討不到便宜。

值得注意的是76人的外圍防守算是有點內涵，他們場均把對手的三分球命中率壓制在34.5%(聯盟第5)，對手面對76人場均只能投進11.3球聯盟第2低，這對於進攻過度依賴三分球的獨行俠來說恐怕是一場硬仗！另外，雖然週四76人也有賽程，但根據統計本季76人背靠背出賽的勝率高達75%，是聯盟第3會打連續出戰的球隊，因此喜歡運彩的朋友們可以考慮不讓分大膽支持76人拿下勝利。

大小分方面，76人和獨行俠兩隊的PACE(平均每48分鐘攻守回合數)為97.84以及96.59，分別排名聯盟倒數第5和倒數第2，再來76人近三場比賽與對手的分數總和都沒有超過220分，進一步考量獨行俠大量的三分出手又會與76人強悍的外圍防線抵銷，因此本役除了上個段落推薦的不讓分76人勝之外，也可以瞄準小分進行投注。