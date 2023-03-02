國軍充斥太多外省人？馮世寬連喊兩次「胡說八道」 再飆罵《日本經濟新聞》：放他X的屁 @ChinaTimes ​

日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵「胡說八道」、「放他媽的屁！」隨後馮在立院備詢時進一步稱，希望將此話翻譯給日方聽，任何後果他都願意承受，因為他「忍不住心中的痛」。臉書粉專「政客爽」給馮世寬100分，質疑多腦殘的人才會相信，且新聞的消息來源是哪？媒體人黃揚明則直言，外媒引述單一匿名來源就稱退役軍官9成是匪諜，這才叫認知作戰。

馮世寬今(2日)面對媒體聯訪問及此事時，不忍了連喊兩次「胡說八道」，還直言「放他媽的屁！」而在接受國民黨立委江啟臣質詢時，馮世寬直言自己非常希望，媒體把他今早說的「放他媽的屁」5字，翻譯給日本聽，任何後果他都願意承受，因為他「忍不住心中的痛」。

國民黨立委陳以信問馮世寬，這件事涉及他的主管業務，且他是退伍軍人代表，是否有責任要請《經濟新聞》的記者來，親自向該記者說明？亦或是投書該新聞，向日本民眾澄清？馮世寬則回應，依照他的個性，他會把那位記者「抓來槍斃」，「當國際新聞記者，不經查證就報導嗎？」

「我給馮世寬100分！」政客爽質疑，9成退役軍官賣情報，是多腦殘的人才會相信啊？而且新聞的消息來源是哪？怎麼內容像我國某黨整天散布的仇恨假消息一樣？還針對外省人勒，要分這麼細的話，當初打共產黨的戰爭哪一場不是外省老兵打的？

黃揚明給更高的評價：「超過100分！」他強調，外媒引述單一匿名來源就稱退役軍官9成是匪諜，這才叫「認知作戰」。