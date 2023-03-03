台中僑泰高中3日下午舉辦友善校園演唱會，除邀請韋禮安、陳芳語、溫妮、魏嘉瑩、王Aden等眾多歌手到校與學生同歡外，日文科與學生自治會合作的「校園Cosplay」更大秀創意，讓同學High翻天，也令與會來賓讚嘆。

此次友善校園演唱會由學生自治會籌辦，演唱會開始前，更安排日文科的「校園Cosplay」走秀開場，學生們用細緻的妝容、維妙維肖的道具和動作，真實呈現鏈鋸人、間諜家家酒、王者榮耀、原神等動漫和遊戲角色，驚豔眾人。偕哲韋禮安、陳芳語、溫妮、魏嘉瑩、王Aden等知名藝人輪番上台，現場尖叫聲不斷。

台中僑泰高中3日下午舉辦友善校園演唱會，除邀請多位藝人嗨翻現場，日文科與學生自治會合作的「校園Cosplay」開場走向更大秀創意。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

扮演動漫鏈鋸人中「電次」角色的、日二甲學生陳冠文說，為了完整呈現頭上的鏈鋸，他還找廢棄的安全帽來改造，沒想到不少同學要求合照，直言辛苦沒有白費；扮演「瑪奇瑪」角色、日三甲學生林俐甄則說，這次的表演增加了自己的自信，也更確定自己的目標，希望透過這次活動可以顛覆大家對日文科只學日語的印象，這裡的課程學習也可以很「動態」和「多元」。

學生自治會會長黃士恩則說，籌辦這場大型活動很辛苦，尤其「校園Cosplay」更是一大挑戰，不僅參與的同學眾多，調查角色時更遇到許多困難，但這是參選自治會會長時所提的政見，一定得努力兌現。所幸學務處師長全力支持，日文科也情義相挺，才讓活動得以圓滿完成。

除全校師生熱烈參與，僑泰高中校長温順德及家長會長賴富源，與應邀前來的大里家長會長協會總會長何得誌、內新國小會長蔡孟宏、輔導會長林善宏、草湖國小會長陳文賢等人，也在台下一同感受孩子們的青春活力，有的忙著追星，有的爭相與Cosplay角色合照，宛如回到年少時光。

温順德表示，鼓勵師生發揮創意，勇敢展現自我，是僑泰一貫的辦學理念。此次「校園Cosplay」活動，展現了日文科的特色與學習成果，也是學生自治與公民素養的最佳體現。他盼望藉由這次的演唱會，給後疫情時代的師生帶來更多溫暖和歡樂，也讓校園生活更加多元精彩。