台灣鬧雞蛋荒，不少民眾哀嚎買不到蛋，賣場也紛紛祭出限購措施，一名男網友PO照片表示，一間餐廳門外的公告寫著「「用你自己的蛋炒飯，折5元！」引起網友熱烈討論，不少人抱怨，蛋缺成這樣很慘，但也有人認為店家好坑錢，現在加蛋至少要加15元，自己帶蛋只折5元，所以店家直接現賺10元？

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》分享，經過一間餐廳看到一個神奇的公告，小黑板上寫著「用你自己的蛋炒飯，折5元！」讓原PO驚呼，現在要吃蛋炒飯，得要用自己的蛋比較便宜。

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，店家好坑，自備雞蛋才折5塊錢，現在雞蛋很貴欸，「老闆數學真好，加蛋至少要加15元，自己帶蛋折5元，現賺10元」、「才折5元，現在一顆蛋都賣到15元了欸」、「但是現在加蛋都要15元了」、「才5塊？現在蛋這麼貴才折5塊」。

另有網友說，自從台灣缺蛋以後，這張照片在網上瘋狂流傳，到底是全台各地都有店家這樣做，還是大家缺蛋缺到快要失心瘋，只好拿出來一直洗板，因此目前仍不清楚這張照片的拍攝時間。