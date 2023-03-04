一名70多歲的男子，10多年來時常無法一覺到天亮，每到凌晨3、4時就會被頭痛痛醒，無法繼續睡，即使想睡午覺補眠，也會被頭痛痛醒。男子10多年來做遍了腦部的檢查，找不出病因，最後終於被診斷為「睡眠頭痛」，經藥物治療後，睡眠終於不再被頭痛中斷。醫師表示，大部分病人是從50多歲開始有這種頭痛。

新竹台大分院神經部醫師李怡蓁表示，睡眠頭痛是一種罕見的頭痛，根據過去文獻及病例報告，睡眠頭痛僅佔所有頭痛病人的千分之1，且平均需要7年多才會得到正確的診斷，最大特點是病人只有在「睡著」時才會頭痛，且會在同一時間痛醒，最常見時間為凌晨2時到4時，痛醒後無法繼續入睡，一定要起來走一走或坐一坐，直到1到2個小時後，頭痛才會消失。

她表示，9成以上的病人一個月會發作10天以上，病因至今不明，由於有著像鬧鐘般定時發作的特性，一般認為跟大腦主管生理時鐘的下視丘有關。

李怡蓁表示，有些病人會反映這種頭痛藥服用「加強型」的止痛藥才有效，主因加強錠的劑型常含咖啡因，而咖啡因對於睡眠頭痛特別有效，除了可以解除疼痛外，有的人睡前喝一杯咖啡，也有預防效果。此外。鋰鹽也有一定預防效果，可使用褪黑激素、三環抗憂鬱劑、抗癲癇藥來預防睡眠頭痛。

李怡蓁並表示，大部分病人從50多歲開始有睡眠頭痛，此類頭痛雖然不會致命，但由於疼痛強度高，會影響睡眠品質，民眾若有此情況，可至各大醫療院所就診、治療，以改善睡眠品質。