馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品、蔬菜等，駐守的阿兵哥肚子餓吃泡麵或罐頭，在沙灘上寫下「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」等，讓人好奇軍用罐頭到底什麼味道？當過兵的男網友大推欣欣牌紅燒牛肉罐頭，煮麵或配飯超好吃，更有人說口味贏街坊的牛肉麵店。

多名網友曾在PTT八卦版發文問軍中罐頭的滋味，一名女網友表示，聽當過兵的男生朋友說，最令人讚不絕口的是欣欣紅燒牛肉／豬肉罐頭，每當逢年過節還有羊肉罐頭可以大呼過癮，好奇問到底好不好吃？

另一名女網友指出，聽哥哥說欣欣牌紅燒牛肉罐頭超好吃，好奇問哪裡可以買得到，「不用當兵的女生也很想吃吃看。」

欣欣牌紅燒牛肉罐頭深受不少當過兵的男生青睞。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，男網友炸鍋回應，「好吃！直接倒進麵裡，贏一堆牛肉麵店」、「加洋蔥紅蘿蔔下去熬牛肉麵高湯超好喝，但肉Pass」、「加熱配飯或是煮麵一流」、「煮麵挺好吃的，真心不騙」、「好吃啊！但要料理一下比較好，做成乾拌麵或湯麵都很好吃，跟菜一起炒也不錯、「我家還有羊肉的還沒開，牛豬都吃過了，口味很主觀，肉是滿實料的」。

另也有人說在連鎖超市、百貨曾買過，電商蝦皮也有販售「以前在全聯買過，煮牛肉麵很好吃」、「全聯有看過，但不是每家都有進」、「全聯有買過羊肉爐，超大一罐」、「雜貨店還是五金行找找」、「小北百貨有看過」、「蝦皮也有喔」。