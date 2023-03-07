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民視八點檔大戲《市井豪門》隨著劇情發展，角色間的關係越來越精彩，劇情也越來越狗血，反轉再反轉，許多忠實觀眾更是每天都準時收看，相當期待之後劇情會如何發展。

而穩坐收視率排行榜冠軍的《市井豪門》，劇中演員的演技也讓不少觀眾們印象深刻，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「網友熱議市井豪門十大演員」，快一起來看看吧！

image source：民視八點檔

No.10 謝京穎

謝京穎曾是中華成棒隊專屬啦啦隊CT Girls的一員，隨著啦啦隊和民視合作進行演員徵選，讓從小就立志要做演員的謝京穎順利進組民視當時的八點檔《春花望露》，之後陸續接下民視《大時代》、《黃金歲月》等戲劇作品。

在《黃金歲月》中飾演亮麗富家女的謝京穎，在《市井豪門》中飾演純樸的「宇潔」，一改以往的造型讓大家跌破眼鏡，「可塑性超高，換一個造型換一個角色」、「真的是大改造，完全想不到他上一個角色的樣子，可塑性超強」、「期待之後的演出」。

IG：@orange_hsieh

FB：謝京穎 Orange

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No.9 曾子益

曾子益在2010年拍攝麥當勞廣告正式進入演藝圈，之後出演多部作品，還連續三年參與了金鐘入圍電視劇《含笑食堂》、《在河左岸》、《紫色大稻埕》，除了《市井豪門》之外，近期還有描述以前台南農村的故事《牛車來去》正在播出。

而曾子益在《市井豪門》中為了前途竟要拋棄論及婚嫁的未婚妻，只為了娶千金入門，還害未婚妻有孕入獄，被不少網友封為「國民渣男」，「真的壞男人，渣男！真的是世紀大渣男」、「太入戲了，讓人看到超生氣，超級火大」、「好想揍死這個渣男」。

IG：@lucastseng__

FB：曾子益

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No.8 蘇晏霈

出道16年的蘇晏霈，飾演過多部民視八點檔，被稱為是「民視女神」，出演《我的婆婆怎麼那麼可愛》「蘇秉愛」時，也讓劇中「媽媽」鍾欣凌大讚：「相當經驗，演出不含扣就是盡力表演好」，在播出後也頗受觀眾們好評。

戲中蘇晏霈演出「劉佳雯」一角，在劇中被陷害入獄，出獄後，劉佳雯展開一連串的復仇計畫，霸氣的模樣更讓劇迷直呼是「民視宋慧喬」，「氣場超強大，根本就是台版黑暗榮耀」、「期待台版宋慧喬如何展開復仇拉」、「硬起來了！壞人接招」。

IG：@jill_suyanpei

FB：蘇晏霈

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No.7 黃文星

黃文星為第一屆《超級偶像》亞軍，第一張專輯就拿下金曲獎最佳台語男歌手獎，在兼顧演唱事業的同時，也演出不少偶像劇及電影，之後接下《多情城市》，在劇中飾演大反派的演技，備受觀眾肯定，之後陸續接下多部八點檔，成為「民視一哥」。

黃文星在《市井豪門》中一人分飾雙胞台貴公子李俊杰及平民打工仔徐安康兩角，截然不同的角色背景，讓黃文星花了相當多時間研究，但也獲得不少觀眾們大讚「真的是好演技，把兩個角色都演的很好」、「感覺就像是兩個人在演，真的厲害」。

IG：@h_w_sing

FB：黃文星

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No.6 楚宣

楚宣出道將近20年的時間，有相當多的出演經驗，近年來以參演民視八點檔為主，除了有豐富的演出經驗之外，也有不少主持、代言的相關經驗，在2012年出演《風水世家》中的林明惠讓不少八點檔忠實觀眾印象深刻，也成功打開知名度。

在《市井豪門》中，楚宣為了女兒衝去找人理論時掌摑的重頭戲，也讓不少觀眾直呼過癮，「楚宣好像《黑暗榮耀》中的宋慧喬，超狠超帥」、「湘美戰鬥力好強」、「湘美瘋起來真的好帥！！！」、「演技大爆棚，看了讓了有害怕的感覺」。

IG：@_chuxuan_

FB：楚宣

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No.5 羅巧倫

羅巧倫出演過不少戲劇作品，包括《戲說台灣》、《風水世家》等劇。在2021年出演《黃金歲月》黃雪琴，出色的演技，更是廣受觀眾們好評。擅長出演反派角色的羅巧倫，在《市井豪門》中飾演小三「李秋月」一角，精湛的演技，也讓不少忠實觀眾氣的心癢癢。

演活「小三」一角的羅巧倫，也遭到不少觀眾謾罵，但仍有不少暖心留言，雖然目前李秋月已經意外落水「領便當」，但仍有不少觀眾期待李秋月的回歸，「很喜歡看妳演戲，是我看戲的動力，加油！」、「演員就是把編劇演繹的角色演得活靈活現而已，辛苦妳了！」。

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No.4 謝忻

在揮別與阿翔的不倫戀低潮後，謝忻也進軍八點檔，而《市井豪門》就謝忻出演八點檔的處女秀，雖然因為首次出演八點檔，剛開始青澀的演技，讓她受到不少網友的批評指教，但當時她表示會繼續努力，粉絲們也紛紛為謝忻加油打氣。

雖然謝忻在《市井豪門》的戲份僅短短三個月，但劇中角色也讓不少人印象深刻並感到不捨，「什麼？每天都期待看到郭老師的…不～～」、「期待在之後的戲份或是其他戲劇作品中再看到謝忻」、「雖然是初次出演，但印象滿深刻的」。

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No.3 王瞳

王瞳近年來拍攝多部民視的本土劇，在經歷喪夫之痛後，王瞳短暫休息後，漸漸復工，並在艾成過世四個月後，強打精神主演《市井豪門》，王瞳也表示將會全心投入在新劇中，堅強的樣子讓不少粉絲紛紛留言鼓勵。

在劇中，王瞳也有不少辛苦的戲份，像是在低溫6度的環境下爬山，在寒流中下鱘龍魚池中工作等戲份，敬業的精神與態度，也讓網友們紛紛表示，「真的好敬業，大家都有目共睹，王瞳加油！」、「超美女神，期待接下來的劇情」、「演技跟態度都會被大家看到的」。

IG：@hitomiwu

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No.2 陳仙梅

「本土劇女神」陳仙梅在2014年當紅之際選擇嫁給攝影師老公，婚後陳仙梅逐漸將重心轉向家庭，淡出螢光幕前，並在暌違7年後，才正式回歸拍攝《黃金歲月》，過沒幾個月後，再出演《市井豪門》，讓許多粉絲開心表示：「歡迎回歸！」。

陳仙梅也為了出演《市井豪門》總經理「邱玉英」的幹練形象，減掉27公分的長髮，劇中充滿氣勢和魄力的演技，也讓網友直呼「在劇中真的看起來超霸氣，超有氣勢」、「看了都想叫一聲姐」、「雖然看習慣長髮的樣子，但短髮加上演技真的好有氣魄」。

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No.1 廖家儀

廖家儀年輕時憑藉亮麗的外型與身材，奪下「環球小姐」冠軍，在戲劇和主持方面都有亮麗表現。2009年嫁給香港太古可口可樂總經理陳世傑後，就較少出現在螢光幕前，直到近日才復出拍攝《市井豪門》飾演「鄭春梅」一角，讓不少忠實觀眾們相當開心。

而廖家儀在得知老公與閨蜜外遇後，撕心裂肺的演技也深受大家讚賞，「真的是從以前到現在臉都沒有變，一樣漂亮」、「演技還是一樣好好，臉也是好像都沒有歲月的痕跡」、「青春無敵，時間在你身上好像沒有留下什麼，演技也是越來越好，復仇加油」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月16日至2023年02月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『市井豪門演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧提供題目►https://pse.is/JW2G2加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！