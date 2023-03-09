年逾84歲的新黨創始人、監察院前院長王建煊近日表態，將投身2024總統大選選戰，引發各界熱議。對此，《中天電視》Youtube頻道昨（8日）晚發起網路投票，分析、調查網友的意見。

截至今（9）日下午4點，總計有超過17000人參加此投票，其中「支持」王建煊出來參選的民眾僅僅只有23%、「會考慮」的網友則有12%、「不支持」王出來參選的人則高達65%，比例可說是相當懸殊。

而不支持王建煊出來的網友，普遍意見是他「年紀大了」，紛紛留言「多休養身體，他是老好人，不希望他太累」、「王院長，年歲己高！好好作公益」、「疼惜王院長，您就別在勞累囉」、「不是說您不好，而是為了您的身体著想，這些事就讓年輕人去做吧！」、 「年紀太大，別折騰他老人家啦」。

不過也有人對藍營提出示警，「會給綠營網軍有下手的機會，到時候輿論受傷還是反對民進黨的人民」、「國民黨團結，才能下架民進黨，不要再亂了」、「學學其他黨的優點，目的為目標」、「歷史上藍軍各黨分裂，無法集中選票，王院長也無法打敗賴清德，最後分掉藍軍選票，讓民進黨得逞。」