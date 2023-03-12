洪毛的第5家「啟程車用多媒體電子科技」開幕。（民視提供）

洪毛的第5家「啟程車用多媒體電子科技」開幕，藝人好友來捧場。（民視提供）

藝人洪毛去年2022年更改藝名後事業運轉旺，除了在民視《市井豪門》演出要角，斜槓副業也做得有聲有色，他表示自己進演藝圈之前就喜歡玩車，也有幾台賽車，「人好像都有預作準備，戲劇之前比較沒有固定，所以就萌生開啟副業的念頭！」他於是回歸老本行跟朋友一起合股投資「啟程車用多媒體電子科技」，12日是第5家分店開幕，《市井豪門》演員群翁家明、尹昭德、馬國畢、小甜甜、林道遠、郭忠祐以及姚元浩、江俊翰、劉至翰、林柏妤、黃露瑤等藝人好友也到場支持，現場人聲鼎沸，相當熱鬧。

洪毛表示，開店時剛好疫情來襲，大家不出門，車用設備多媒體使用減少很多，當時他為了每個月的開銷絞盡腦汁，最後想到可以改賣設備，用視訊教學方式教客戶自己安裝，採用薄利多銷的方式只收成本價，沒想到累積許多忠實客戶，靠著口耳相傳，每位客戶幾乎都帶了好幾十組的客戶回來，讓他們相當感動。

改名後相當有感的洪毛透露，改名是自己的貴人也是《市井豪門》製作人蕭大陸的建議，由紅毛改名為洪毛，沒想到之後星運事業運大開，尤其原本岌岌可危的副業現在已經都走上正軌，並邁向第5家分店，一路走來非常幸福也幸運，他會把這一份幸福及溫馨傳遞下去。