王中平、余皓然夫妻檔首度在《醫學大聯盟》同台，2人在競賽過程一搭一唱，展現絕佳默契。余皓然透露40歲前一昧追求瘦，導致膠原蛋白流失，氣色也越來越不好，後來經過調養，才讓皮膚狀況變好、氣色變佳，有次和女兒韓菲出國旅行時，還被外國帥哥搭訕，要求合照，王中平聽後則敢怒不敢言，只有雙手插腰、強顏歡笑的說：「我怎麼不知道有這段？」

余皓然說，40歲之前誤以為愈瘦愈好看，體重一度掉到42公斤，沒想到40歲後，膠原蛋白流失，雙頰越來越凹，嚴重到有天余媽媽突然問她是否跟王中平感情不好，媽媽也解釋因為看到余皓然臉凹、氣色差，像老了10歲，以為他們婚姻出狀況，余皓然當下才知道已經瘦過頭了，一旁的王中平插話：「我也被誤會，可是我是被誤會把她的飯吃光光。」

余皓然努力調養後，皮膚狀況變好、氣色變佳，她自爆與女兒出國逛街時，有位外國帥哥突然拉著女兒聊天，余皓然原本以為是女兒被搭訕，就沒有太大的理會。結果女兒卻走過來問她：「媽媽，他問妳能不能跟他拍照」，余皓然心花怒放的答應，拍完照後，余皓然還看著照片情不自禁地喃喃自語：「好配喔！」，令眾人嘩然，紛紛把目光投向王中平，而王中平則敢怒不敢言，雙手插腰、強顏歡笑一直點頭，並說：「我怎麼不知道有這段？」