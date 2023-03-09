另外，半導體材料其它同業中，江蘇南大光電材料（Jiangsu Nata Opto-electronic Material）大漲約3%，以及晶瑞電子材料（Crystal Clear Electronic Materials）也一度漲逾2%。彭博社指出，信越化學（Shin-Etsu Chemical）、JSR集團以及東京廣化工業（Tokyo Ohka Kogyo）等日企，是世界上最大的光阻劑生產者。

此時此刻，正是荷蘭等美國盟友，已同意加入美方陣容，共同限制先進半導體機台輸入中國大陸之際。因擔憂解放軍利用高階晶片壯大軍事力量，美國也趁機全面抑制中國大陸崛起。

為報復韓國最高法院於2018年宣判，日企需賠償2戰期間非法強迫韓國民眾勞動之情事。日本於隔年對韓國祭出出口管制的貿易戰，上述的光阻劑就是其中之一受牽連的產品。

事實上，中國大陸在供給面上，短期內也無法完全取代日本的地位。之前，政府官員也曾表示，希望晶片製造業者的供應商能把讓價格穩定，就算從國外來的供給遭到大規模削減也要如此。