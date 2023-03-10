先進光因獲得市場特定買盤拉抬，近期股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

先進光自結1月合併營收為2.25億元，年減36.38%，稅前虧損4067萬元，較去年同月由盈轉虧，稅後盈餘3633萬元，較去年同月由盈轉虧，每股淨損為0.26元，遜於去年同月每股盈餘0.14元，累計前2月合併營收為4.97億元，年減20.33%。

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