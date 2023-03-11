從大陸選秀節目《青春有你3》出身的26歲男歌手蔣智豪（Ian），昨（10日）透露自己不吸菸卻罹患肺癌末期，震撼外界。對此，醫生表示肺癌有年輕化的趨勢，且相較於年長的肺癌末，20、30歲晚期肺癌的惡性度更高，不可輕忽。

蔣智豪去年8月在微博發文替重慶加油後，足足7個月未有新動靜，昨（10日）上午終於發文，表示自己這段期間沒閒著，努力地跟病魔打仗，「肺癌晚期這四個字是我消失的原因。」他透露母親6年前因同樣的病過世，想不到這麼快輪到自己，不明白無抽菸習慣卻在26歲發病，身心靈都受到嚴重的折磨，是親朋好友將他從漩渦裡拉出，給予勇氣去面對剩下的時間，好好地向大家道別。

蔣智豪曾在《青春有你3》舞台發光發熱。（圖／翻攝自蔣智豪Ian微博）

根據《壹蘋新聞網》報導，台灣肺癌學會祕書長柯皓文表示，肺癌有年輕化的趨勢，近10年發生診斷年齡降低至45-60歲，40多歲病人變多了，可能跟低劑量電腦斷層檢查增加、家族史、空氣污染、PM2.5增加等多重因素有關，且20、30歲肺癌末惡性度比同病的年長患者高，不少年輕病人不抽菸。另外，母系家族史有更容易遺傳的趨勢，提醒有家族史的年輕人就算未達國健署補助篩檢年齡，仍建議自費電腦斷層檢查。

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