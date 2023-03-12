面對眾多大聯盟好手的荷蘭隊，旅美好手張育成連2天開轟，幫助中華隊以9比5拿下經典賽預賽2連勝，張育成認為，球隊贏球遠比個人好表現更讓他開心，至於總教練林岳平賽前說的「貼上複製」打線效果如何？張育成也代餅總回答：「明天再貼上複製。」

張育成在面對義大利時敲出追平2分炮，此役2局下中華隊先靠林立安打打回追平分，滿壘時張育成掌握到一顆93英里速球，把球扛出全壘打牆外，也讓全場2萬名球迷歡聲雷動，向張育成「敬禮」。

張育成說：「很感謝我自己，能幫球隊把分數打回來，最重要的是球隊贏球，這是比較開心的。勝利滋味真的很棒。」

賽後「餅總」被問到怎麼形容此役的得分狀況，他回答：「就大量得分、盡量得分、一直得分。」坐在一旁的張育成說了句Nice，也讓記者會現場充滿笑聲。連2場相同打線都收到不錯效果，被問到這樣「貼上複製」的效果如何，張育成也幫總教練回答，「明天再貼上複製。」

連2場都至少有雙安演出的陳傑憲則表示，自己在敲安、上壘後都會有激情動作出現，「在這麼大型的比賽中肢體語言是自然產生的，就像育成開轟也是，大家都想在國人面前表現，明天再爭取一勝，前進東京，全力以赴、不留餘力。」