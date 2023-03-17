Devin Williams, Airbenders. 🛸



2,956 RPMs on that last one.

[43 inches of drop/20 inches of Run] pic.twitter.com/Nvrn6byg7I — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 16, 2023

美國隊中繼投手戴文威廉斯（Devin Williams）在經典賽展示他獨門的變速球功夫，助隊戰勝哥倫比亞晉級8強。除了日本隊投手大谷翔平的102英里火球（時速164公里），戴文威廉斯的「氣神通」（Airbender）變速球可說是賽事裡另一位頗有看頭的球種。

戴文威廉斯的主要武器是變速球，特點是進壘前的掉落幅度極大，被專門研究投手球路的推特@PitchingNinja譽為「氣神通」。即使打者猜到戴文威廉斯要使出變速球，出棒還是無法擊中，球種是變速球，軌道卻近似滑球，還會像指叉球一樣掉到土裡讓捕手接不住。

美國對哥倫比亞的生死戰，戴文威廉斯在第8局登板，連續3顆好球就解決莫卡多（Oscar Mercado），第一顆四縫線被打成界外，接下來兩球都是急速下墜的變速球讓莫卡多揮棒落空。下一棒拉米瑞茲（Harold Ramírez）也是在兩好球時，被相同的下墜變速球揮空三振。最後厄薛拉（Gio Urshela）終於在兩好球時出棒擊中了這種詭異的變速球，但是打成內滾出局。

這3位打者都是大聯盟選手，戴文威廉斯單局只用了10球就差點連飆3K。他是2020年國聯新人王以及霍夫曼獎得主（最佳牛棚投手獎）。目前只在經典賽登板兩場、合計1.1局無失分。