許多人搭火車時可能一時買不到坐票，因此只能站著度過搭車時光。不過一位女子近日搭乘火車時，遇到一位婆婆詢問「可不可以坐在座椅扶手？」最後她想不出拒絕的理由只好答應，但又覺得跟陌生人靠太近有點不舒服，因此PO上網詢問其他人，遇到這種狀況時該如何拒絕，還是其實婆婆這種要求很正常。對此，許多人認為，其實婆婆事前已有禮貌的開口詢問，「這點就已經很可取了」。

原PO在Dcard發文分享，某天晚上她搭火車回學校時，遇到一位婆婆指著座椅扶手問她，「小姐，我坐這裡好嗎？」當下正在滑手機的她一時反應不過來，雖然想拒絕又想不出什麼好理由，於是只好答應婆婆的要求，但事後卻覺得有點不舒服。

原PO指出，之後她跟家人分享這次奇妙的搭火車經歷，家人卻認為婆婆是在暗示原PO能不能讓座，讓沒想到這層意思的原PO相當驚訝，因此好奇其他人的意見，「不知道大家如果遇到這種事會不會拒絕，又或者會覺得很自然勒？」

對此，許多人紛紛回應，「她自己不去買票，這種火車就沒博愛座」、「不會覺得是在暗示要讓座。我也遇過有年紀的阿婆客氣的問我能不能靠著我的椅子，當下想到自己家長輩也上了年紀，難免會有不方便的時候，就把位子給阿婆坐了」；另外有人指出，「先不管她有沒有要讓你讓座，至少她開口詢問了妳能不能讓她坐扶手，這點就已經很可取了」、「真的，至少她有問，我遇過直接靠過來坐的」。