東北季風周六報到！氣象局觀測今晨最低溫在基隆七堵10.5度，氣象專家吳德榮表示，今起至周五西半部晴朗，東半部偶雨，周六、周日微弱鋒面及東北季風影響，北部、東半部偶有雨，北台灣稍轉涼。下周一東北季風減弱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北台灣偏涼，中南部白天舒適微熱，日夜溫差大。北部氣溫11至23度，中部13至25度，南部15至29度，東部13至26度。

吳德榮表示，明日至周五（15至17日）晴朗穩定，各地因輻射冷卻效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。

吳德榮說，周六（18日）微弱鋒面及東北季風影響，北部、東半部轉偶有局部短暫雨；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。周日（19日）東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。下周一（20日）西晴東偶雨、下周二（21日）各地晴朗穩定，天氣逐日回暖。