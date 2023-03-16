中南部陷入缺水危機，急需春雨救急，氣象專家賈新興指出，最新預報顯示鋒面南下時間往後，下周五（24日）午後結構完整的鋒面有機會南壓下來台灣，下周五、下周六（24、25日）有陣雨或雷雨出現機率。氣象粉專「台灣颱風論壇」更透露台灣解渴的關鍵，若西南風或偏南風太強勢，可能導致鋒面系統卡在北方下不來，若南風弱鋒面就會南下。

賈新興在YouTube表示，下周五（24日）午後鋒面有可能南壓到台灣，加上東北季風增強，台中以北將有局部雨，下周六（25日）高雄以北、東半部有陣雨或雷雨。賈指出，下周五、六兩天有陣雨或雷雨出現機會，需繼續觀察。

賈新興指出，下周五、六兩天有陣雨或雷雨出現機會。（翻攝自YouTube）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也於臉書表示，下周起偏南風或西南風會持續一段時間，各地大致溫暖舒適，甚至有點熱，但如果西南風或偏南風過於強勢，會讓下周五、六南下的鋒面系統卡在北方下不來，「下周的天氣情形仍在變動中」。

至於下周鋒面有沒有可能解渴，氣象達人彭啟明在臉書指出，今晚至明晨（16至17日）東北風減弱，明晚至周六（17至18日）清晨受氣旋鋒面系統影響，周六北部、東半部轉陰，北部稍涼，周日（19日）東北季風轉為偏東風，北部有局部短暫雨。下周一（20日）清晨，西北部容易出現霧或低雲。下周二、三（21、22日）受活躍鋒面影響，各地明顯回溫，感覺悶熱。下周四、五（23、24日）鋒面接近台灣北部，帶來降雨的時間仍需觀察。中南部近期仍無顯著解渴的降雨訊號出現。