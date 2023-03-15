香港女星熊黛林（Lynn）是模特兒出身，擁有亮麗外型和178公分高挑身材，2016年和百億富豪郭可頌結婚，育有一對雙胞胎女兒，而保養得宜的她，仍維持完美曲線，近日她曬出一組美照，穿上綠色套裝的她，中空露出小蠻腰和馬甲線，好身材讓人稱羨不已，未料卻有網友留言「怎麼感覺滄桑了那麼多，歲月啊」，她也正面回應了。

熊黛林今曬出一組美照，寫下「2米8的大長腿，有沒有人羨慕？」而她穿上綠色長裙套裝，由下往上拍得視角，讓一雙美腿更顯修長，而中空設計也讓她纖細蠻腰和結實馬甲線見客，完美身材曲線根本不像是2個孩子的媽，讓人驚呼連連。

熊黛林露馬甲線和大長腿。（圖／取自熊黛林微博）

「姐姐最美」、「這誘人的馬甲線」、「這狀態也太好了吧」、「身材絕了」，不過卻有網友留言「怎麼感覺滄桑了那麼多，歲月啊」，讓她也親自回覆「我不覺得，此刻我只覺得：我！最！美！」霸氣回應讓大家都讚賞不已。

其實，熊黛林過去和天王郭富城的7年情，最為人所知，不過仍無緣成為天王嫂黯然分手，2016年她嫁給百億富豪郭可頌，成為豪門媳婦，但她表示自己生活和外界想像的豪門生活完全不一樣，自認並非嫁進豪門。