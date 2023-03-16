宜蘭縣國華國中管樂團、絲竹樂團、國樂團、管弦樂團在111學年度全國學生音樂比賽中，拿下4座特優獎座，繼去年再次奪得4滿貫；其中，管弦樂團亦是全縣唯一參賽隊伍，著實不易；校長林顯宗表示，學生都利用課後休息時間練習，努力付出的精神，以孩子們為榮，也會持續培育音樂人才，為宜蘭爭光。

國華國中4個樂團自3日起在此次全國音樂賽事中，陸續於國立台灣戲曲學院木柵校區、台北市南門國中等場地獲得特優的佳績，抱回4座特優獎座，奪下全國音樂比賽大滿貫。其中，國樂團為該校最龐大的樂團，團員大多都是零基礎，秉持著對音樂的熱情，透過學校培訓，讓這群孩子首次登上全國賽舞台，就拿下特優佳績。

絲竹樂團成立僅2年，卻屢獲佳績。（吳佩蓉攝）

絲竹樂團成員陳天晴說，大家花了很多時間練習，雖然在練習過程中遇到許多困難，但最後靠著頻繁練習和彼此默契共同努力、邁向目標，才能拿到特優成績。穆亭昕則說，這一路走來很辛苦，謝謝學校讓他們能多元發展、給予舞台跟機會表現熱愛的音樂，因一群有相同夢想、相同目標的人要聚集在一起是很不容易的。

樂團現場原音重現比賽時的表演。（吳佩蓉攝）

其團長簡瑀辰說，感謝老師們遠道而來為樂團做統整音樂的活動，及處理各種瑣碎的大小事， 也很謝謝所有樂團的團員，「恭喜你們撐過這段比賽的時間」，雖然暫且畫下逗號，相信他們未來能夠創造更多的驚嘆號。

國華國中家長會長郭崢嶸表示，針對這些特優的團體，家長會給予每個團隊5000元的獎勵金，「他們表現實在太棒了」，相信這些學生在國中階段，能獲得這樣的榮耀，對他們未來人生的道路上，會永遠記住這光榮的時刻。

校長林顯宗表示，能有如此亮眼的成績，都是師生們利用平時例假日休息時間辛勤練習得來的，尤其228連假他們也都沒有休息，所以有這樣優秀的佳績，全校師生與有榮焉，要給他們按一個讚。