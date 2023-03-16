消費模式改變，民眾多依賴信用卡消費，就有網友出社會後辦了信用卡，核發額度為十萬元，讓他好奇人生首張信用卡十萬額度是算多還是算少，引起討論，也有人認為高額度也用不到，不如調低一點減低風險。

一名網友在PTT八卦板發文，自己出社會工作後辦了第一張信用卡，銀行給的額度是十萬，好奇十萬大概是什麼等級，「社會新鮮人的等級嗎？還是低收入戶？」

貼文引起熱議，許多網友紛紛留言「比我高，我才5萬」、「出社會第一張灰狗給我3萬」、「我到現在還只有七萬」、「太少了吧，打去抗議剪卡威脅」、「我才2萬銀行還死不調，有夠可憐」、「第一張正式卡就10萬額度，不難吧」、「這也不知道怎麼算的，沒有財力證明也給我13萬」、「公司配合銀行的信用卡應該都>20W」。

也有人點出額度高不一定好，還有較高風險，「我50萬，其實也刷不到那麼多」、「第一張記得額度好像有十二萬吧，反正我都降到三萬，因為自己容易弄丟錢包」、「你打通電話就會幫你提高了，提高只是增加被盜刷的風險」。

普遍來說，不少社會新鮮人沒有辦過信用卡或貸款，沒有信用評分，信用卡額度最低通常是3萬元，若是學生辦卡額度大概是2萬元，銀行會依照個人財力證明、信用評分狀況決定額度。