宏都拉斯擬與中國大陸建交，美國今宣布將派特使訪問宏國與巴拿馬。民進黨立委趙天麟在立法院會時質詢外交部長吳釗燮目前我與宏都拉斯、巴拉圭的外交情況，吳釗燮表示，對於宏國仍在做最大的努力，而與巴拉圭目前邦交關係仍穩固。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布尋求與中國大陸建立外交關係。趙天麟質詢時表示，根據媒體報導，美國總統拜登（Joe Biden）的高階特使陶德（Chris Dodd），將前往巴拿馬和宏都拉斯，這可能會觸及台灣與宏都拉斯的邦交議題；另巴拉圭也有傳言4月將舉行總統大選，與台灣的邦誼可能受影響。

吳釗燮回應，有關於宏都拉斯的部分，現在正在努力當中，不放棄所有可以努力的事情，但有些事情要講得非常清楚，「我們不會跟中國競標金錢的這種外交」，一定會捍衛我國的國家利益。

至於跟巴拉圭的邦交，吳釗燮指出，現在非常穩固，也會密切關注接下來的選舉，而台灣跟巴拉圭及其他邦交國，不管是外交、政治甚至經貿層面都持續加強中。

趙天麟則說，對於吳釗燮先前提醒邦交國中國大陸是不可信賴的對象的說法表示支持，他也問及，美國特使前往宏都拉斯，是不是也在為我們共同做最後努力？

吳釗燮表示，我們無法替美國做說明，但是我們看到美國政府方面的確有在協助我們，希望穩固邦交關係，那還有其他國家也在幫助。