2023年第4屆「LEXUS MY FILM 短影片競賽」今年再次與台北電影節深度合作，主題為「我的 Amazing 我主張」，鼓勵新世代大膽創作、展現自我，徵件比賽今正式起跑，號召全球影視人才共襄盛舉，獎金最高可獨得10萬獎金。此次也將由去年台北電影節卓越貢獻獎得主朱延平導演擔任評審長，聯手《誰先愛上他的》金馬最佳剪輯雷震卿，及以電影《咒》獲得台北電影節最佳美術設計陳若宇共同擔任評審。

評審長、導演朱延平溫馨提點，想要脫穎而出最重要的有兩點，一是2分鐘必須抓緊一個中心點發揮，二是前3分之1是重中之重。朱延平解釋：「2分鐘的片子最怕就是不知所云，沒有記憶點，抓住一個中心點去發揮，拍重點，是很重要的！」朱延平也提醒，短影片競賽要勝出，最關鍵的是開場40秒，擔任過無數競賽評審的他不諱言，評審實在沒辦法每部片都從頭看到尾，多年來的心得總結在於用前3分之1決勝負。他表示：「只要看了開頭的3分之1，就知道這是一部好片還是爛片，就像吃蘋果，咬一口就知道有沒有壞，不必整顆吃完」。

而他最期待的是溫馨動人的題材，直說只要能感動人心，能夠引起觀看者的共鳴，就是好的作品。朱延平也透露，最近剛忙完由賈靜雯、陳昊森、林美秀等人主演的新片《小子》的監製工作，預計聖誕元旦檔期上映。