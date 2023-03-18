國民黨近期因選策會名單滿城風雨，黨內青壯議員跟新北市長侯友宜紛紛出來喊話，秘書長黃健庭今（18）日表示，選策會即刻宣布中止，提名委員會將由包括縣市長在內的意見領袖組成。台北市副市長李四川稍早也在臉書發出一篇文，網友不免將其與藍營近期紛擾連在一起。

李四川在臉書貼文分享，一篇自己喜歡的文章，內容為「世間的事，爭不完，不如放一放；人間的利，占不盡，不如順其自然。活着，無愧才能自在；成全方可從容。」

該文還提到，誰活着都不易，助人渡過難關，人會心存美好；踩人痛處，人會記恨。處於低谷的人，總有出頭之時。花無百日红，再風光的人，都有需要别人幫助時。多一個朋友多一條路，樹一個敵人多一道坎。活着，不必凡事弄清楚，總有些不了了之，讓它随風去；總有些不如意，學會一笑而過。

對於李四川這篇貼文，網友則回應「看不透的人太多了，國民黨高層及一些大諸侯，有很多這種看不透、也參不透之人」、「這種暖心的文章國民黨要多po一些」、「在上位者，更該無私無我」、「川伯加油，願國民黨的政治人物都能如川伯，但行好事，莫問前程，無私無我。」