全民普發6,000元開放登記，台北凱撒大飯店搶商機將6,000元放大，入住精緻四人房，原價13,200元起，現在只要6,000元起，再加贈等值6,000元的好禮包。

針對清明連假，台北凱撒大飯店攜手城市實境解謎品牌「好物謎」推出「玩轉台北」住房專案，用新的角度重新認識台北！遊戲搭配專屬APP結合單車旅遊，深入其境融入故事，每個關卡的線索都藏在客人曾經熟悉的景物之中。玩累了就回飯店用餐休息或使用SPA療程放鬆恢復元氣。

台北凱撒「玩轉台北」住房專案主打多人旅遊，專案期間入住精緻四人房，6,000元起相當於每人只要1,500元起，此外每房加贈等值6,000元的好禮，包含「玩轉城市-波克熊的不思議冒險遊戲組」、2,000元的台北凱撒餐飲抵用券，及價值1,000元的Caesar SPA療程抵用券，6月30日前入住獨享，凱撒飯店連鎖加購高鐵聯票優惠65折起。

台北凱撒大飯店坐落於台北車站對面，優越的地理位置方便客人探索台北各大景點。「玩轉台北」住房專案，搭配飯店周邊鄰近景點，每月推出不同城市主題，透過實境解謎探索更多不知道的歷史小故事。回到飯店可前往位於二樓的Checkers自助餐廳，全天候buffet美食饗宴，品嚐多樣豐盛異國料理，季節限定歐陸帝王級美饌饗宴，英式爐烤現切牛排、季節限定現流鮮魚等經典歐式美味料理。