YouTuber那那大師日前主持「公視綜合」YouTube頻道的直播節目《這麼可愛一定是男孩子吧？！》，並專訪Yugee小嗨、偽娘爽子與跨性別變裝皇后Tiffany Queen，分享他們的人生故事，那那大師自信說，「本節目顏值絕對再創線上節目天花板新高度。」

那那大師升格為公視網路直播節目主持人。（公視提供）

那那大師在個人頻道專訪過無數天王天后，包括草蜢、李玟、彭佳慧、梁詠琪等人，自然趣味的訪問方式創造高分貝笑果，也贏得眾多藝人喜愛指名合作。這次則是那那大師擔任公視《姐妹們的音樂萬萬歲》節目特別來賓後，再度合作，並首次升格為公視網路直播節目主持人。

那那大師分享，在成長過程中，曾因為行為舉止女性化遭到不同眼光對待，後來他選擇以正向的心態面對、撐過難關，所以他對性別議題頗有感受，希望能透過這次的網路直播節目，讓更多人了解：「『變裝』、『偽娘』等名詞背後，存在著真實的人生。互相理解就是展開溝通最好的開始。」

專職舞者與變裝皇后的「Yugee小嗨」分享，他的性向認同是泛性戀(queer)。高中開始留長髮、大學開始在日常生活中穿女裝，同學都非常友善以待，只有在大學時曾被體育老師要求「不可以上女廁」，雖然他自己不在意，但同學見義勇為為他回嘴說：「他這樣去上男廁才不對吧？」讓他覺得很窩心。

偽娘「爽子」分享，多年前就開始性別探索。（公視提供）

偽娘「爽子」分享，多年前就開始性別探索，希望透過著女裝、以女性外在的身分生活，他的裝扮符合大眾對性別的想像，所以上女廁所或其他生活日常並沒有遇到甚麼困擾，反而遇到比較多是自己一開始心裡的坎，跨過去就好。他也呼籲「人生只有一回，勇敢的做自己吧！如果剛開始不敢一個人、需要有朋友一起的話，網路上也有很多資訊可以搜尋。」

火辣的跨性別變裝皇后「Tiffany Queen」分享求學歷程中，同學都很友善。（公視提供）

而超級火辣的跨性別變裝皇后「Tiffany Queen」，在IG上最常出現的一句話就是「不好意思，我這麼漂亮！」跨性別異性戀的他分享求學歷程中，同學都很友善，他也是大家的開心果。現在專職變裝皇后的表演，最近才剛受邀到新加坡演出。在人生的歷程上，他比較幸運，不像很多朋友會遇到家庭革命，因為家人都很支持他做自己的決定。