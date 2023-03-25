經濟部電價費率審議會拍板，4月起平均電價將調漲11％；台電也將從4月起調漲部分電價，其中民生用電逾700度以上微調3%。入口網站「Yahoo奇摩」21日起針對「你對今年夏季供電有信心嗎？」進行網路民調，25日最後結果出爐，高達93.2%的網友表示沒有信心。

「Yahoo奇摩」21日起針對「你對今年夏季供電有信心嗎？」進行網路民調，截至25日，已有逾5600名網友投票。77.1%的網友表示完全沒信心，16.1%表示不太有信心；2.4%表示非常有信心，3.6%表示還算有信心；0.8%不知道／沒意見。

該民調也問到，「你家開始開冷氣、電扇了嗎？」42.1%網友表示已開電扇，11.7%表示已開冷氣；34.4%表示兩者都沒開，11.1%表示兩者都已開；0.7%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「4月起民生用電700度以上調漲3%，你贊成嗎？」進行調查，有57.2%的網友完全不贊成電價調漲，15.6%不太贊成；15.6%網友還算贊成，9.3%非常贊成；2.3%不知道／沒意見。