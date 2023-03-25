亞伯特波世飾演家族中的叛逆兒子。（海鵬提供）

20歲西班牙鮮肉男星亞伯特波世（Albert Bosch），因演出《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）的帥哥小農暴紅。俊帥有型的他，不僅已被經紀公司綁定，更獲精品代言步上伸展台。有趣的是，亞伯特波世竟是如假包換的「桃農」，18歲時因參與市集慶典活動，被導演卡拉西蒙（Carla Simón）發現，邀他演出片中家族的叛逆兒子。

亞伯特波世18歲時在一個市場慶典活動上被導演卡拉西蒙發現，被認為個性跟片中男主角「羅傑」如出一轍，於是邀他試鏡、並自9000位競爭者脫穎而出。導演卡拉西蒙甚至發現這位「小農」酷愛跳舞，還幫他量身拍攝一場舞蹈戲，讓他在片中忘情勁舞，呈現青春洋溢的一面。亞伯特波世不僅外型俊美，左眉的「斷眉」飄出的叛逆味，更讓他被譽為「西班牙影壇的驚嘆號」。

亞伯特波世去年結束柏林影展首映後，就打道回西班牙繼續種田，完全沒料到自己主演《桃子樹的最後豐收》，最後竟勇擒金熊獎。獲獎第2天，亞伯特波世依然忙於農作，媒體跑去採訪他時，看見他渾身泥土在耕種還當場傻眼。但亞伯特波世非常興奮，他沒想到一部關於種桃子的電影能獲得最大獎，他更開心觀眾將會發現「種桃子很不簡單」。

亞伯特波世在《桃子樹的最後豐收》飾演桃農兒子羅傑，一邊幫家族辛勤種桃，一邊對耕地遭地主收回忿忿不平，甚至為生存而在桃林間偷種大麻，引發家族爭執。貼心又叛逆的演出，讓他獲讚「充滿層次且動人」，一舉提名「西班牙奧斯卡」哥雅獎最佳新演員大獎。

電影總共拍攝5個月，讓亞伯特波世與片中「家人」建立了深厚的情感，經常透過「索雷家族」群組噓寒問暖。問他如果沒演電影，會做什麼？亞伯特波世坦言，會隨父兄去學修理卡車，「我可能會當一個機械師」。但現階段的他對表演產生了極大興趣，決定先放下鋤頭、全力投入演藝工作。他已被經紀公司簽約為正式演員，職場正式邁入第二春。

《桃子樹的最後豐收》將於3月31日在台上映。